A Bayernél többet senki nem viselheti Franz Beckenbauer mezszámát

Herbert Hainer klubelnök a közgyűlésen azt is elmondta, hogy 1 017 milliárd eurós árbevételük volt, tagjaik száma pedig 382 ezerre nőtt. Céljuk, hogy elérjék a 400 ezret.

A Bayern München futballklub visszavonultatta az év elején elhunyt Franz Beckenbauer mezszámát, az 5-öst. Herbert Hainer elnök a klub közgyűlésén jelentette be az erre vonatkozó döntést. A kongresszuson a legendás labdarúgó özvegye, Heidi és fia, Joel is jelen volt.

„Az ötös szám megmarad az örökkévalóságnak, mert egyesületünk és története elképzelhetetlen Franz nélkül” – fogalmazott a klub vezetője, miközben a színpad hátterében kivetítettek egy Beckenbauerről készült képet és a mezét.

„Idén az FC Bayern elvesztette története legjelentősebb személyiségét. Kedves Franz! Játékosként, edzőként és elnökként te tetted azzá ezt a klubot, amit ma jelent: a legnagyobb sikerek lehetőségének, az egyedülálló stílusnak és a mély emberségnek a szinonimájává.”

𝑭𝒐𝒓𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒐𝒖𝒓 𝑲𝒂𝒊𝒔𝒆𝒓. 👑

In memory of Franz Beckenbauer: FC Bayern will never again give out jersey number 5. 🕊️♥️ pic.twitter.com/1DtM95LuO8

— FC Bayern (@FCBayernEN) December 8, 2024