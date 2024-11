A Bayernből érkezhet Amorim egyik első igazolása?

Német sajtóértesülések alapján a Manchester United erősen érdeklődik a Bayern Münchennél Leroy Sané iránt.

Az angol rekordbajnok – Christian Falk újságíró szerint – már érdeklődött is a bajoroknál a 28 éves játékosról, akinek jövő nyaráig szól szerződése a klubnál. Amennyiben a korábbi Manchester City-szélső nem tud megegyezni a bajorokkal, akkor 2025 júliusában szabadügynökké válhat.

Sané a szezonban rendre csereként kap lehetőséget Vincent Kompany-tól, egyedül a Mainz elleni kupameccsen volt kezdő.

Az Arsenallal is szóbahozott német labdarúgó 10 tétmeccsen lépett pályára, melyeken három gólt szerzett. Legutóbb szerdán a Benfica ellen 35 percet kapott.

✅ Manchester United are interested in Leroy Sané (28/FC Bayern) and have already inquired about him

❇️ Sané is a free agent in Summer

❇️ Also Arsenal London have Sané on their list

❇️ Sané will wait for the negotiations with FC Bayern before making a decision pic.twitter.com/5nqYsw6oV0

— Christian Falk (@cfbayern) November 7, 2024