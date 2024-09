A Bayern sportigazgatója elmondta, szerinte ki lesz a klub arca a jövőben

A Bayern München nagy átalakuláson mehet át a közeljövőben, hiszen a „nagy öregek”, mint Manuel Neuer és Thomas Müller hamarosan szögre akaszthatják a stoplist. Mindemellett pedig könnyen lehet, hogy a régóta a csapatot erősítő játékosok közül is távoznak majd néhányan a jövő nyáron, például Kingsley Coman vagy Joshua Kimmich. Ennek megfelelően a bajor együttesnél lehet majd egy betöltetlen űr, mint a klub arca, de lehet nem is lesz ez olyan sokáig betöltetlen.

Max Eberl, a müncheniek sportigazgatója úgy nyilatkozott, reméli, Jamal Musiala hamarosan aláírja új, hosszútávú szerződését a klubbal. A fiatal középpályással kapcsolatban úgy vélekedett:

🚨🔴 Bayern director Max Eberl: “Talks with Jamal Musiala will follow to get new deal done. He should become a face of FC Bayern in the future”.

“Jamal is a player like very, very few. His journey at FC Bayern is far from over. He wants to win titles”, told BILD. pic.twitter.com/jTXKxjEeSB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2024