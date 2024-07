A Bayern újabb két játékossal „nyerné meg a nyarat”

Florian Plettenberg értesülése szerint a bajorok még két játékost mindenképp szeretnének igazolni a nyári átigazolási ablakban.

A Bayern München az előző szezon sikertelensége után erősen kezdte az új idényre való felkészülést. A padon Vincent Kompany váltotta Thomas Tuchelt, a belga edző pedig rögtön munkába látott a vezetőséggel. Előbb Itó Hirokival erősítette meg a védelmet, majd két bombaigazolás, Michael Olise és Joao Palhinha megszerzését is bejelentette a klub.

Úgy tűnik, itt nem áll meg a csapat, hiszen sajtóértesülések szerint a Rennes francia reménysége, Desiré Doué mellett a Eb-n remeklő holland ifjoncot, Xavi Simonst is szeretnék Münchenbe költöztetni.

🔴 FC Bayern are trying to sign both, Désiré #Doué and #Xavi!

🔺Doué initially planned primarily on the left wing + 10 and 8

🔺Xavi is planned to play as a 10 and on the wing. However, if everyone is fit, he is also expected to play behind Musiala and in front of Palhinha.… pic.twitter.com/DDA1p1jByC

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 16, 2024