A bátyja nyomdokaiba léphet az ifjabb Bellingham

Nagyjából ugyanaz lehet az átigazolási összeg, ami néhány éve a bátyja esetében, sőt talán ugyanannál a csapatnál.

Jude Bellingham nevét már mindenki ismeri, aki valaha nézett labdarúgó mérkőzést. A Real Madrid középpályása a jelenlegi futball egyik legnagyobb klasszisa. Piaci értékét közel 200 millió euróra becsülik és már nagyon fiatalon letette a névjegyét a foci térképén. Csupán 17 éves volt, amikor a Borussia Dortmund 30 millió euró fejében szerződtette őt. Most az öccse, Jobe követheti testvére útját.

Ugyanis a Sunderlandet erősítő 19 esztendős, szintén középpályás Bellinghamért bejelentkezett a német együttes. Az ő piaci értéke „még csak” 12 millió euró, de ilyen fiatalon ez már igencsak jól csengő összeg. A legutóbbi két meccsét a QPR elleni piros lapja miatt ugyan kihagyta, de alapembernek számít az angol másodosztályt vezető Sunderlandnél. A szakértők hasonló pályafutást jósolnak neki, mint bátyjának, és könnyen lehet, hogy az általa kitaposott úton indul el.

🚨 Borussia Dortmund are considering a January move for Sunderland’s 19-year-old midfielder Jobe Bellingham for around £20M.

