A Barcelona végleg letett a nyáron még nagyon akart sztárról

Más felé venné inkább az irányt és már azt is sejteni lehet, mi lehet a következő állomás.

A 2024-es Európa-bajnokság után, a nyári átigazolási időszakban szinte nem volt olyan hét, amikor ne olvashattunk volna újabb pletykákat Nico Williams Barcelonába igazolása kapcsán. A spanyol válogatott támadó végül maradt az Athletic Bilbaoban és Dani Olmo került a katalán együtteshez. A szezon előrehaladtával aztán szépen kiderült, hogy annyira nem is akarta megszerezni a 22 esztendős futballistát a Barca, ám mostanra kiderült, hogy már nem is fogja, legalábbis nem szerepel a terveik között.

Erről David Ornstein, a The Athletic megbízható újságírója számolt be, aki azt is elárulta, mely csapat lehet a befutó végül. A cikk – amelyben más komoly átigazolási lehetőségekről is szó van – az Arsenalt említi, mint potenciális csapat, ahová Williams csatlakozhat januárban.

A Barcelonánál érthető, hogy letettek róla, hiszen Raphinha bombaformában játszik, Lamine Yamal pedig ha egészséges kirobbanthatatlan tagja a kezdőnek, míg az Ágyúsoknak pont egy jó, hatékony, gyors támadó kellene leginkább.

🚨 Nico Williams is more open to a move to the Premier League than previously, however, the player would prefer not to move in the winter market. Arsenal, Bayern Munich, Chelsea, Liverpool & Tottenham are among those who hold a long-standing admiration. [@David_Ornstein] pic.twitter.com/aIFhGD24p5

— afcstuff (@afcstuff) December 3, 2024