A Barcelona számkivetettjével erősítene Mourinho

A portugál szakember a katalánok fiatal üdvöskéjét nézte ki új csapata megerősítésére.

José Mourinho két évre szóló szerződést írt alá a török Fenerbahce csapatával, miután januárban menesztették a Roma kispadjáról.

Az isztambuli együttes a bajnokság előző kiírásában csak egyszer kapott ki, és mindössze három ponttal maradt le az aranyéremről.

Júniusi kinevezése óta a ‘Különleges’ már a következő szezon csapatát építi.

A Sporx értesülése szerint a Barcelona még mindig szemtelenül fiatal szélsőjére, Ansu Fatira fáj a foga.

Hiába szól a szélső kontraktusa 2027-ig a spanyol gigásznál, a gránátvörös-kékek nem számítanak rá.

Fati az előző szezont a Brighton együttesénél töltötte kölcsönben, ahol 27 mérkőzésen lépett pályára. A szezon végére lecsökkent a játékideje, így fel sem merült annak a kérdése, hogy a kölcsönszerződését véglegesítse a PL-csapat.

A spanyolnak már most számos kérője akadt, a Fenerbahce sportigazgatója, Mario Branco felvette a kapcsolatot a játékossal, és ügynökével Jorge Mendessel is, valamint Deconál is érdeklődött az esetleges üzletről.

A törökök mellett a Sevilla is nagyon szeretné soraiban tudni Fatit, aki viszont még nem tett le arról, hogy lenyűgözze Hansi Flicket az előszezonban.

Úgy tűnik, Mourinho már eleget látott.