A Barcelona már figyeli az egyik legnagyobb afrikai tehetséget

Szenegálban korosztályos tehetségnek tartják.

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelona figyelemmel kíséri Amara Diouf pályafutását. A 16 esztendős bal szélső – aki jelenleg a szenegáli Generation Foot csapatának akadémiáján pallérozódik – az afrikai futball egyik legnagyobb tehetségeként van számon tartva. A 2008-as születésű fiatal labdarúgó tíz alkalommal szerepelt eddig az U17-es szenegáli válogatottban, melyeken eddig nyolc gólt szerzett és már a felnőtt csapatban is bemutatkozhatott.

Több európai csapat figyelmét is felkeltette már, többek között a francia Metzét, akik előszeretettel igazolnak játékosokat az afrikai kontinensről. A Barcelona is figyeli a helyzetet, ugyanakkor a játékos épp térdsérüléséből lábadozik. 2025 végéig nem hagyhatja el még az akadémiát, de 2026-ban, mikor betölti a 18. életévét, már Európába igazolhat.

