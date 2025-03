A Barcelona komolyan fontolgatja egy új jobbhátvéd szerződtetését

Jules Koundé idei szezonbeli teljesítménye jobbhátvédként igazi mentőöv volt a Barcelona számára, különösen annak fényében, hogy a klub úgy vágott neki az idénynek, hogy nem volt bevált, természetes opciója ezen a poszton.

Koundé azonban magáénak tudhatja a jobbhátvéd szerepét, stabil védekezést nyújtva a szélen, míg Héctor Fort a cserejátékos szerepét tölti be a Barcelona csapatában.

Fabrizio Romano szerint a katalánok, bár elismerik Koundé erős teljesítményét, mégis szeretnék tovább erősíteni a jobbhátvéd pozíciót.

A klub várhatóan a nyáron igazol egy új jobbhátvédet, és már elkezdődtek az egyeztetések az ügyben. A sportigazgató, Deco kulcsszerepet játszik a folyamatban, és a vezetőség Hansi Flick véleményét is kikérheti a döntés meghozatala előtt.

Barcelona célja, hogy egy bizonyított jobbhátvédet szerződtessen, aki versenyezhet Koundéval a következő szezonban.

🚨🔵🔴 Barcelona are exploring options to bring in one more right back in the summer in addition to Koundé.

Initial calls have started with club very happy with Jules Koundé, but also willing to add one more player in that position with many games again next season. pic.twitter.com/NMdj1Oa7Vz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 7, 2025