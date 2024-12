A Barcelona kapitánya magát okolja a gyengébb eredményekért

A szurkolóktól is sok kritikát kap, de nem véletlenül, visszatérése óta még nem azon a szinten futballozik, mint a sérülése előtt.

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelona 2-2-es döntetlent játszott a hétvégén a Real Betissel. Így vesztett pontok tekintetében megint a Real Madridnál az előny, amelynek a hátránya két pontra csökkent, de eggyel kevesebb mérkőzést játszott. A katalán együttes pedig kétszer is vezetett, de a 94. percben pazar góllal egyenlített az andalúz gárda. Előtte a 63. percben volt eredményes a Betis egy tizenegyesből, amelyet Frenkie de Jong, a Barca csapatkapitánya hozott össze.

A holland középpályás az előző idény vége óta öt hónapon keresztül volt sérült, hosszas huzavona után tudott csak újra visszatérni. Eddig 12 mérkőzése van a szezonban, mindösszesen 343 percet játszott, és többször is olyan hibákat vétett, amik sokba kerültek. A Barca-szurkolók is sokat kritizálják a visszatérése óta, merthogy messze nem abban a formában játszik, ahogy azt megszokhatták tőle. Ráadásul nem szabad elfelejteni, hogy még mindig a klub legjobban fizetett játékosa heti több mint 300 ezer eurót keres.

Frenkie de Jong felt guilty about the draw against Rael Betis. He apologised to his teammates after the game. Nobody blamed him, he himself felt the responsibility to let his teammates know.

