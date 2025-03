A Barcelona döntött Szczęsny jövőjéről

Deco és Hansi Flick is közös álláspontot képvisel.

Wojciech Szczęsny a nehéz kezdés után egyre jobb formába lendült a Barcelona kapujában. Az elmúlt hetekben igazán meggyőző teljesítményt nyújtott, szerdán elérte eddigi csúcspontját. A BL-nyolcaddöntőben kiemelkedő védésekkel segítette csapatát a Benfica 1-0-s legyőzéséhez.

A katalán együttes még októberben szerződtette Szczęsnyt, miután kiderült, hogy Marc-André ter Stegen súlyos térdsérülése miatt a szezon hátralévő részét kihagyja.

Szczęsny csak január elején kapott lehetőséget, és bár kezdetben bizonytalan volt, különösen a Benfica (még a BL alapszakaszában – a szerk.) és a Real Madrid ellen, Hansi Flick kitartott mellette. A bizalom kifizetődött, hiszen a 34 éves kapus most Lisszabonban javított korábbi teljesítményén.

Szczęsny a visszavonulásából tért vissza. A Barcelonához történő érkezésekor csak a szezon végéig kötelezte el magát.

Ennek oka, hogy Deco és Hansi Flick is szeretné, ha Szczęsny meghosszabbítaná a szerződését.

A Relevo szerint a klub a következő hetekben ajánlatot is fog tenni neki.

A vezetőség elképzelése szerint ő és Marc-André ter Stegen versenyeznek a kezdő pozícióért, míg harmadik számú kapusként Diego Kochen vagy Ander Astralaga kaphat szerepet.

