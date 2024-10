A Barcelona aggódik Dani Olmo januári regisztrálása miatt

Mégpedig a növekvő pénzügyi problémák végett, ugyanis a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan azt előzetesen mostanra tervezték.

Dani Olmo volt az FC Barcelona egyetlen fontos és számottevő igazolása a nyári időszakban. Az RB Leipzigtől 58 millió euróért szerződtetett spanyol középpályás keretbe tételével már a nyár végén is akadt gondja a katalán együttesnek, de végül különböző Barbatrükkökkel megvalósították az elképzeléseiket. Azonban ehhez kellett az is, hogy Andreas Christensent ne regisztrálja a szezon első felére a Barcelona, míg Pau Victort pedig csak december 31-ig jegyezték be.

A Barca nagy erőkkel küzd, hogy megfeleljen a La Liga 1:1-es pénzügyi szabályozásának, vagyis, hogy időarányosan a bevételeik fedezzék a kiadásaikat, mert ezt követően igazolhatnak vagy regisztrálhatnak új játékosokat.

Azonban most úgy fest, ez már a következő év elejére csúszik, feltehetően januárra, ami alaposan átírja Joan Laportáék számításait. Továbbá a Libero még mindig tartozik 60 millió euróval a Barca Vision miatt, ami egyelőre nem akar megérkezni, így a pénzügyi nehézségek továbbra sem csökkennek a katalán gárdánál.

There’s growing concern about the registrations of Dani Olmo and Pau Víctor, because Nike’s deal may not be finalized until early next year. @albert_masnou

