A Barcelona a legrosszabbul értékesítő csapat Spanyolországban

De világviszonylatban is csak három klub rosszabb nála. Azaz a PSG, a Manchester United és a Chelsea, amely deficitben még a katalán klubot is fölülmúlja.

A CIES labdarúgó-megfigyelőközpontja közzé tett egy tanulmányt, amelyben 2015-től napjainkig vizsgálták a kluboknál az átigazolásokból származó nyereséget és veszteséget.

Ezt elsősorban Spanyolországra vetítették ki, de természetesen világviszonylatban is megnézték a folyamatokat. Fontos kitétel, hogy az akadémiai játékosokat ebben a listában nem vették figyelembe.

Ez alapján azt figyelték meg, hogy a Villarreal az egyetlen La Liga-csapat, amelynek sikerült bejutnia a legjobb 20 közé világviszonylatban. Hiszen a 17. helyen áll, miután 132 millió euróval többért adtak el, mint amennyit elköltöttek.

Korábban a Sevilla és a Valencia volt híres a nyereséges üzleteikről, azonban most már nem ők gazdálkodnak a legjobban. Egyébként a Villareal mellett a Real Sociedad (92 millió euró) és a Real Betis (103 millió euró) szerepel előkelő helyen.

Európában az elmúlt kilenc évben egyébként a Lille (+384 millió euró), az Ajax (+289 millió) és az RB Leipzig (+288 millió) gazdálkodott a legjobban ebből a szempontból.

Most ➕ transfer balance for non-academy players signed since 2⃣0⃣1⃣5⃣ and no more owned by the club

🥇 #LOSC 🇫🇷 +€384 m of capital gains 💸

🥈 #AFCAjax 🇳🇱 +€289m

🥉 #RBLeipzig 🇩🇪 +€288m#Eintracht 🇩🇪 #Atalanta 🇮🇹 #Benfica 🇵🇹 #BHAFC 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Full data 👉 https://t.co/ddDoDETWNR pic.twitter.com/rkcSiwnbws

— CIES Football Obs (@CIES_Football) December 11, 2024