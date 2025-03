„A Barcának minden esélye megvan, hogy megint triplázzon”

Rivaldo, a Barcelona egykori klasszis támadója azt is kifejtette, ki az a támadó, akit nagyon szívesen látna a katalán csapatban.

A brazil futballikon, Rivaldo szerint a Barcelona számára tökéletes igazolás lenne az Atlético Madridban remeklő Julián Álvarez – ha a klub anyagi helyzete lehetővé tenné. A katalánok egykori aranylabdás klasszisa elismerően nyilatkozott az argentin támadó első madridi szezonjáról, és úgy véli, Barcelonában is megállná a helyét. Álvarez a Manchester Citytől érkezett az Atlético Madridhoz 75 millió euróért, amely összeg további 20 millióval is növekedhet teljesítményalapú bónuszokkal. A fiatal csatár gyorsan beilleszkedett Diego Simeone csapatába, és kimagasló formában játszik. Ez Rivaldo figyelmét sem kerülte el:

„Nagyszerű játékos, és nagyon szeretném őt a Barcelonában látni. Kétségtelenül hatalmas erősítés lenne a klub számára,” – mondta a brazil legenda.

Ugyanakkor Rivaldo tisztában van azzal, hogy a Barcelona pénzügyi helyzete jelenleg nem teszi lehetővé egy ilyen kaliberű igazolást. Az anyagi nehézségek és a La Liga szigorú pénzügyi szabályai komoly akadályt jelenthetnek.

„Minden azon múlik, hogy a klub milyen részletes elemzést végez a pénzügyi helyzetről, és hogyan tudná kivitelezni ezt az átigazolást. De igen, nagyon szeretném, ha itt lenne,” – tette hozzá.

🇧🇷 | Ballon D’or winner Rivaldo believes that Julián Álvarez would’ve been a great signing for his former club, FC Barcelona, if finances allowed it. 🔵🔴

Rivaldo nemcsak Álvarez esetleges leigazolásáról beszélt, hanem arról is, hogy szerinte a Barcelona idén ismét esélyes lehet a triplázásra. A katalánok még versenyben vannak a La Ligában, a Bajnokok Ligájában és a Király Kupában is, ami a legendás 2009-es és 2015-ös szezonok megismétlését vetítheti előre.

„A csapat játékában ott van az öröm, az egység és a tisztelet a tréner felé. Ha így folytatják, messzire juthatnak. Barcelona nagyon is él a három versenysorozatban, és minden esélyük megvan egy újabb triplázásra,” – jelentette ki Rivaldo.

Hansi Flick csapata vezeti a La Ligát, a BL-ben negyeddöntősök és a Dortmund ellen lépnek majd pályára, míg a Király Kupában az Atlético Madrid ellen jön az idegenbeli visszavágó 4-4-ről, melyen a tét a fináléba kerülés lesz.

🇧🇷 Rivaldo: “Barcelona is strongly competing in all three competitions and has all the ingredients to achieve the treble.”

— “Given the way they play, with team spirit and commitment to the coach’s instructions, they can go far.” pic.twitter.com/lCEBnCPo2K

— Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) March 15, 2025