A Barca sztárja elárulta, miért kaptak ki

A katalánok gólszerzője, a meccs emberének is megválasztott Pedri értékelt a lefújást követően.

Az FC Barcelona 2006 után ismét kikapott hazai pályán az Atlético Madridtól, így már a Real Madrid vasárnap esti mérkőzésétől függetlenül át kellett adja első helyét a spanyol pontvadászat tabelláján.

A szünet remekül jön a gránátvörös-kékeknek, akiknek az utóbbi időben nem igazán megy az országhatáron belül. Utolsó hét bajnokijából csak egyet nyert meg Hansi Flick csapata.

A Barca remekül játszott, ám nem élt lehetőségeivel, az Atléti viszont három lehetőségéből kettőt is értékesített.

Ugyanígy látta a remekül futballozó Pedri is, akinek találatával még a Barcelona vezetett. A középpályás frusztráltan nyilatkozott a Marcának.

„Fájó vereség a mai. Nehéz lenyelni az ilyet, megvoltak a lehetőségeink egygólos előnyben, azonban nem sikerült lezárnunk a mérkőzést. Ilyenkor pedig menetrendszerűen jön a válasz az ellenféltől” – kezdte a spanyol középpályás.

Az Atlético Madrid előbb De Paul góljával egyenlített a második játékrész elején, a meccs egyik utolsó labdaértintésével pedig Sorloth vágta Pena kapujába Molina tökéletes centerezését.

„Több komoly ziccerünk volt. Robert (Lewandowski, Raphinha és én is betalálhattam volna. A labdarúgás bonyolult, ha nem szerzel gólokat. Keményebb csapatnak kell lennünk hazai pályán, túl könnyen adjuk a pontokat. Rengeteget kell fejlődnünk, a szünetben pedig testben és fejben is pihennünk kell” – tette hozzá Pedri, miután a Barcelona a Las Palmas és a Leganés után harmadszor is kikapott saját közönsége előtt.

A 2025-ös évkezdés sem lesz eseménytelen a katalánoknál. A gránátvörös-kékek január elején Aragóniába utaznak, ahol a Barbastro vendégei lesznek a Király-kupában.

Négy nappal később pedig már Dzsiddában lesz jelenése a Flick-csapatnak: a Spanyol Szuperkupa elődöntőjében Athletic Bilbao – Barcelona mérkőzést rendeznek.

A Barca 19 mérkőzés után 38 ponttal a második helyen áll, mögötte 37 egységgel a Real Madrid a harmadik (17 meccsel), a bombaformában lévő Atlético pedig 18 találkozót követően 41 ponttal vezeti a La Ligát.