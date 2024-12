A Barca figyelmeztette két klasszisát, ha nem hosszabbítanak, eladják őket

Ugyanakkor pozitív hír, hogy Gavi és Pedri esetében már nagyon közel a szerződéshosszabbítás a klub és a játékosok között.

Frenkie de Jongban és Ronald Araújoban nem csupán az a közös, hogy mindketten nagyszerű futballisták, hanem az is, hogy mindkettőjüknek 2026 nyarán jár le a szerződése a Barcelonával. A spanyol Diario Sport szerint pedig a klub jelezte számukra, amennyiben nem kezdenek el nyitni a szerződéshosszabbítási tárgyalások irányába, úgy a jövő nyáron átadólistára teszik őket.

Ami érthető döntés lenne, hiszen az uruguayi védő 25, a holland középpályás 27 éves, tehát még bőven van karrierjükben és a Barca két ilyen kaliberű játékos esetében nem szeretné megkockáztatni, hogy végül ingyen kelljen megválni tőlük. Pláne, hogy Frenkie de Jongot 86 millió euróért vásárolták 2019-ben az Ajaxtól és jelenleg is a csapat második legjobban fizetett labdarúgója Robert Lewandowski mögött. A katalán együttes vezérkara tehát szeretné, ha mindketten tárgyalóasztalhoz ülnének, hogy mihamarabb tiszta vizet öntsenek a pohárba és a jövőbeni dolgokkal tudjon foglalkozni a Barcelona.

❗️Barcelona have informed Frenkie de Jong and Ronald Araujo that either they renew before the 30th of June, or they will be placed in the transfer market.

— @relevo pic.twitter.com/hxIfehqkWU

— Barça Universal (@BarcaUniversal) December 17, 2024