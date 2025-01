A Barca Femení sem kegyelmezett: kiütéses Szuperkupa-diadal a Real ellen

Zsinórban negyedszer, összességében ötödször nyerte meg a női Spanyol Szuperkupát a Barcelona Femení.

A Barcelona női labdarúgó csapata megvédte címét, miután 5-0-ra legyőzte a Real Madridot a Spanyol Szuperkupa döntőjében. A Barca Femení zsinórban a negyedik elsőségét aratta, de a döntőben először az ősi riválissal szemben. Tavaly a Levante volt az ellenfelük, akkor 7-0-ra győzött a katalán csapat.

A spanyol női futballban egyeduralkodónak számít a Barcelona. A La Ligában tizenhatból tizenhat mérkőzést megnyerve, eddig 100%-os mérleggel vezetik a bajnokságot, amelyet már sorozatban ötször nyertek meg, s idén könnyedén sikerülhet a hatodik is. A szezon első trófeáját pedig már megszerezte a Femení azok után, hogy két héttel ezelőtt a férfiak is pont a Real Madridot fektették két vállra Dzsiddában.

Már a 8. percben vezetést szerezhetett volna a Barcelona, de Ewa Pajor gólját les miatt visszavonta a játékvezető. A 31. percben viszont már ténylegesen előnybe került a katalán gárda, Graham volt eredményes. A lengyel klasszis pedig a meg nem adott gólja után még kétszer beköszönt az első félidő végén. Előbb a 37., majd a 45+4. minutumban.

A második játékrész is egyértelmű katalán dominanciát hozott. A 63. percben Patricia Guijarro növelte tovább a különbséget, majd a 85.-ben Alexia Putellas állította be az 5-0-s végeredményt.

Mióta van női futball a spanyoloknál, azóta a Barcelona Femení minden El Clássicót megnyert a Real Madriddal szemben. Ez most már 16/16 a hivatalos meccseket számítva, ami félelmetes dominancia. S a férfi csapatot elnézve, nem mondhatjuk, hogy csak a hölgyek tudják megörvendeztetni a szurkolókat, hiszen Hansi Flick gárdája is mindkét rangadóját megnyerte a szezon során a Királyi Gárdával szemben.

