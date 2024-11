A Barca az álma, de a fizetési igénye túl magas lehet

Jonathan David bevallotta, hogy a Barcelona a kedvenc klubja, ám fizetési igénye miatt lehet, hogy nem Katalóniában köt majd ki 2025 nyarán.

Jonathan David a következő nyár egyik legkeresettebb játékosa lehet, hiszen a kanadai válogatott csatára várhatóan szabadon igazolhatóként távozik a Lille csapatától. Mivel szerződése 2025 júniusában lejár, a 24 éves támadó után már most óriási az érdeklődés Európa elitklubjai rézéről. Többek között a Barcelona, a Bayern München, a Juventus és az Internazionale is szívesen látná soraiban Davidet.

‼️ Jonathan David to @TheAthletic: “Barcelona has always been the team I grew up with. When you grow up supporting a team, your dream is to play for them” #Transfers 🇨🇦🔵🔴🚨 pic.twitter.com/rwnWuFDHCS

— Reshad Rahman (@ReshadFCB) November 18, 2024