A 91. percben még hátrányban volt, végül nyert a londoni csapat

Előbb sarokkal, majd a 97. percben fejjel volt eredményes.

A Fulham a 92. és a 97. percben szerzett gólokkal 2-1-es győzelmet aratott a vendég Brentford felett az angol labdarúgó-bajnokság tizedik fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén. A vendéglátó londoniak hőse a walesi válogatott Harry Wilson volt, aki a 82. percben csereként lépett pályára és a hosszabbításaban mindkét hazai találatot ő szerezte.

OH MY GOD HARRY WILSON WHAT A FINISH🤯🤯🤯 pic.twitter.com/WIOOLXb5VF

HARRY WILSON SCORES HIS SECOND IN STOPPAGE TIME TO WIN IT FOR FULHAM🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯

pic.twitter.com/BxsZpaI9tL

— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) November 4, 2024