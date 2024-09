A „200 milliót érő” futballista halvány reménye

Victor Osimhen addig taktikázott, hogy végül senkinek sem kellett, sőt jelen pillanatban még edzeni sem tud, mivel csapata a Napoli kirakta a keretből. Tavaly télen a klubja 200 millió euróra taksálta az árát, most az lenne a legjobb, hogyha találnának neki csapatot legalább kölcsönbe. Erre most meg is van a remény.

Victor Osimhen most már nem elszerződne, hanem inkább elmenekülne Nápolyból.

Amit korán sem könnyít meg az, hogy az olasz átigazolási időszak lejárt. Így a nigériai csatár előtt most az rémkép lebeghet, hogy januárig nem futballozhat versenyszerűen.

Hacsak…

Hacsak nem lesz valami köztes megoldás. Ugyanis hiába rakta ki Conte a játékost a keretből, az mégsem szerencsés a klubnak, hogy a csillagászati fizetését így is utalni kell havonta. Miközben ebben a formában reménytelen, hogy eladják a télen.

Így hát jöhet egy félmegoldás.

Mert ugyan az olasz átigazolási ablak bezárult, de a török nem. A Galatasaray elkezdett érdeklődni Osimhen iránt. Először Icardi csatártársaként, majd az olasz sérülése után a helyettesítőjeként, kölcsönbe.

A Galatasaraynak szeptember 13-ig, azaz a török nyári időszak határidejéig van ideje lezárni az üzletet.

Két lehetséges opcióról egyeztet a két klub.

1. Galata fizet kölcsönadási díjat, viszont ebben az esetben Osimhen 10 millió eurós éves fizetését felesben állná a Napolival.

2. A törökök ingyen veszik kölcsön, de állják a teljes bérét.

A két klub valószínűleg dűlőre jut a következő héten az üzletről, mert a töröknek csatár kell, a Napoli pedig nem hajigálhatja ki a pénzt az ablakon fölöslegesen.