91 millió fontos vásárlást tervez a télen a Liverpool

A két célpont nem újdonság: Kerkez Milos és Martin Zubimendi

TEAMtalk brit portál szerint Arne Slot azt tervezi, hogy januárban 91 millió fontot költ majd erre a dupla üzletre.

Nagyon remélik, hogy ilyen kondíciókkal kevés ellenállásba ütköznek.

A nyáron a menedzser érkezése után későn kezdtek igazolásokba, de úgy tűnik, hogy most nem ülnek ölbe tett kézzel. Sőt már a szezon második felére is terveznek.

A cél pedig az első körben továbbra is egy új balhátvéd és középső középpályás megszerzése.

Kerkezt a TEAMtalk szerint Slot nagyra tartja, azonban a Bournemouth legalább 40 millió fontot szeretne kapni a játékosért. Vagyis ennyiért hajlandóak egyáltalán leülni a tárgyalóasztalhoz.

Egyrészt Kerkez megtartása is prioritás lenne a számukra, másrészt a Manchester United is figyeli a hátvédet, ami meglehetősen nagy árfelverő lehet. A 2028 nyaráig szóló szerződéséről már nem is beszélve.

Zubimendit már a nyáron is szerették volna, akkor visszautasította a Liverpool ajánlatát.

Most újra nekifutnak, mindezt egy 51 millió fontos ajánlattal nyomatékosítva. Ez több, mint amit a Premier League csapat augusztusban bedobott.

Valamint a játékosnak szánt ajánlatuk is kategóriákkal több, mint amennyit jelenleg Spanyolországban keres.

A Sociedad forrásai szerint nem számítanak arra, hogy a középpályás a következő szezonban a spanyol klubnál marad. Szerintük 2025 januárjában lehet, de a nyáron biztosan távozik.

Már csak az a kérdés, hogy ez a 91 millió font valóban elég lesz-e a két játékos megszerzésére.