70 év után győztek Párizsban az olaszok

Egy perc alatt hátrányba került, aztán simán győzött az olasz válogatott a francia vendégeként idegenben. Amire emberemlékezet óta nem volt példa.

Olaszország ugyanis utoljára 1954. április 11-én a Stade de Colombes-ban volt képes győzni a francia fővárosban.

Mindez ezért is érdekes, mert a Franciaország elleni Nemzetek Ligája meccsen a házigazda már a 12. másodpercben vezetett. Ez volt egyébként az olasz válogatott történetének leggyorsabban bekapott gólja.

De ezen az estén a vendégek megfordították a találkozót és győzelemmel kezdték az A ligát.

A csalódást keltő Eb-szereplés után, ahol már a nyolcaddöntőben búcsúzott az együttes Svájc ellen, most egészen más arcát mutatta Olaszország.

„Ez az este egy újjászületés volt számunkra. Úgy gondolom, hogy az Eb elsősorban a mentalitásunkon múlott, nagy nyomás nehezedett rajtunk kívülről és az öltözőn belül is, így kimerültnek éreztük magunkat. Ehelyett most jó irányba haladunk. A vereségekből mindig tanul az ember, és úgy gondolom, hogy most egészen más hangulat uralkodik. Szabadabbnak érezzük magunkat, és ezzel a szellemiséggel kell folytatnunk.” – nyilatkozta a második olasz gólt szerző Davide Frattesi.

Ennek szellemében az olaszok hétfőn Budapesten játszanak majd Izrael vendégeként a Nemzetek Ligájában.