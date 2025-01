65 millió eurós ajánlatot utasított vissza a Premier League-klub

Az Al Nassr hivatalos ajánlatot tett a Brightonnak Kaoru Mitoma megszerzésére, ám első körben nem járt sikerrel.

David Ornstein arról számolt be X-oldalán, hogy a japán szélsőért benyújtott 65 millió eurós ajánlatot a Brighton hivatalosan elutasította. A 27 éves játékos az Al Nassr első számú célpontja volt a támadószélek megerősítésére.

Mitoma 2021-ben 3 millió euróért igazolt a Kawasaki csapatától Brightonba. A transfermarkt.com 45 millió euróra taksálja a huszonhatszoros japán válogatott értékét.

Mitoma a jelenlegi szezonban 23 PL-meccsen 5 gólt és 3 asszisztot jegyzett.

