58 év a korkülönbség a párizsi olimpia legfiatalabb és legidősebb sportolója között

És még ezzel sem ők a valaha volt legfiatalabb és legidősebb olimpikonok.

Közel 11 ezer sportoló, 32 különböző sportágban 329 különböző versenyszámban méri össze a tudását a párizsi ötkarikás játékokon. Az olimpián pedig mindig vannak különlegességek, most épp a legfiatalabb és a legidősebb olimpikon nyomába eredtünk.

A 11 éves és 11 hónapos Zheng Haohao a legifjabb résztvevője a franciaországi nyári játékoknak. A kínai gördeszkás csak négy éve kezdte el űzni a sportját, és Kína történetének valaha volt legfiatalabb olimpiai résztvevője lett. A gördeszka – mint sportág – a tokiói ötkarikás játékokon debütált, s például a japán-brit Sky Brown ott 12 esztendősen bronzérmet nyert a versenyszámban. 16 évesen megint itt van az olimpián.

Több hasonló korú fiatal sportoló is részt vesz a párizsi tornán. Hezly Rivera – aki épp csak 16 esztendős lett – az Egyesült Államok színeiben tornászként van jelen, de Quincy Wilson az USA atlétikai csapatának valaha volt legfiatalabb olimpikonja lett, aki részt vesz a 2024-es versenyen, őt majd a 4×400-as váltóban láthatjuk.

There’s a 58 year difference between the oldest and youngest Olympians this year

• Oldest – Mary Hanna (69) 🏇🇦🇺

• Youngest – Zheng Haohao (11) 🛹🇨🇳

Should make every age group feel a little less accomplished today pic.twitter.com/1EDJ1E7faZ

