369 nap után lépett újra pályára Neymar

Karrierje során már 232 meccset hagyott ki különböző sérülések miatt és mivel már csak egy év van hátra szerződéséből az al-Hilalnál, elkezdheti törleszteni 90 millió eurós vételárát.

Néhány nap híján pont egy évvel ezelőtt szenvedett súlyos térdsérülést Neymar, aki az előző szezon elején igazolt új csapatához, az al-Hilalhoz. A brazil támadó csupán hat meccsen lépett pályára, melyeken 1 gólt jegyzett és 2 gólpasszt kiosztott, majd térdszalag-szakadást szenvedett. A 32 esztendős csatár pályafutásában nem ez volt az első nehéz sérülés, egész karrierjét végigkísérték az ebből adódó kihagyások, pályafutása során már 232 meccset hagyott ki különböző sérülés miatt. Neymar szerződése jövő nyárig szól, így ebben az idényben elkezdheti törleszteni 90 millió eurós vételárát a szaúdi klub felé.

Neymar a találkozó 77. percében állt be csereként. A mérkőzést az al-Hilal nyerte 5-4-re, így az élen áll az ázsiai BL alapszakaszában három kör után. A csapat címvédőként a szaúdi ligát is vezeti 21 pontjával.

369 days since suffering an ACL injury, Neymar makes his return for Al-Hilal 💪

Az örök gyerek brazil focista honfitársának, Estevao Williannak is üzent a közösségi médiában, aki megdöntötte Neymar gól/gólpassz rekordját, amit még U17-es játékosként a Santosban állított fel. A Chelsea-be tartó tehetség már 18 gólban vállalt szerepet egy adott idényen belül.

✨🇧🇷 Neymar sends nice message to Estêvão Willian on breaking his record in Brazileirão…

“Congratulations Estêvão Willian for breaking the record! I hope you continue shining & enchanting people with your football”.

“FLY ✋🏽😜🤚🏽” pic.twitter.com/LfOwYa1WRr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2024