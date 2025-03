180 fokos fordulatot vettek a United-drukkerek

A Manchester United szurkolói teljesen megváltoztatták véleményüket egy játékossal kapcsolatban a Real Sociedad elleni döntetlen után.

Mint arról a Sport365 beszámolt, a United 1-1-es döntetlent ért el San Sebastianban az Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. A második félidőben Zirkzee révén a manchesteriek szereztek vezetést, de nem tudták megtartani előnyüket, mivel Oyarzabal büntetőből egyenlített Bruno Fernandes kezezése után.

A Sociedad a végén beszorította az angolokat, de fordítani már nem tudott. Ruben Amorim csapata így legalább döntetlennel térhet vissza az Old Traffordra.

A Vörös Ördögök a helyzetek kialakítása terén szemlátomást javultak az előző hetekhez képest. Bár a lehetőségek kihasználása valószínűleg csalódást okozott a menedzsernek.

A Sociedad is elpuskázott egy nagy helyzetet a hajrában, amikor a csereként beállt Orri Oskarsson elpöckölte a labdát André Onana mellett, de az végül mellé ment.

Ez hatalmas fordulat ahhoz képest, hogy alig több mint két hónappal ezelőtt kifütyülték, amikor az első félidőben lecserélték a Newcastle elleni 2-0-s hazai vereség során. Mostanra azonban a szurkolók teljesen megváltoztatták véleményüket.

Egy szurkoló így fogalmazott: „Joshua Zirkzee egyre jobb és jobb, különösen az összjátékban. Remek befejezés egy fontos pillanatban.”

Egy másik hozzátette: „Joshua Zirkzee megváltása az, amire minden Manchester United-szurkoló várt.”

Egy harmadik vélemény: „Zirkzee ma is messze a legjobb támadó volt. Megérdemelt gól és nagyszerű befejezés!”

Egy negyedik pedig ezt írta: „Ezért kell Joshua Zirkzeet a bal oldalon játszatni… Meccsről meccsre jobb lesz, és most már kezd jönni a jutalma is.”

Joshua Zirkzee scored his first goal in European competition as @ManUtd drew 1-1 with Real Sociedad 🤝 pic.twitter.com/cIP3m7ij1U

— Premier League (@premierleague) March 6, 2025