36 évesen másodjára is visszatér a PL-be a brazil támadó

Hétfőn még a Stamford Bridge lelátóján tűnt fel. Nem véletlenül.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Fulham szerződtette a szabadon igazolható Williant. A 36 éves brazil támadót ma hivatalosan is bemutatják a PL-csapatnál, aki mindösszesen hat hónap után felbontotta szerződését az Olimpiakosszal. A jelentős Premier League-rutinnal rendelkező támadó még tavaly nyáron távozott Marco Silva együttesétől, hogy a görög élvonalba igazoljon, ott viszont csupán 11 mérkőzésen lépett pályára és gólt sem sikerült szereznie.

Decemberben közös megegyezéssel bontott kontraktust, így szabadon igazolható játékosként a téli átigazolási időszak lejárta után is csatlakozhat a Fulhamhez. Willian hétfőn este a Stamford Bridge-en tűnt fel, ahol korábbi csapata, a Chelsea 2-1-re nyert hátrányból fordítva a West Ham ellen. A 36 éves brazil 317 PL-meccsen lépett eddig pályára, 47 találatot és 46 gólpasszt jegyzett. Legnagyobb sikereit a Chelsea-vel érte el, melynél két bajnoki címet, FA-kupát, Ligakupát és Európa-ligát is nyert.

2013 és 2020 között volt a londoni kékek játékosa, majd egy szezon erejéig az Arsenalhoz szerződött. Onnan Brazília felé vette az irányt, két idényen keresztül erősítette nevelőegyüttesét, a Corinthianst, majd újra az angol élvonal jött, de már a Fulham. Ott két szezon alatt 10 gólt szerzett 67 meccsen.

