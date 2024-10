Már 32 évesen edzőnek áll az Arsenal korábbi reménysége

Eddig az U18-asokkal dolgozott, most más vizekre evez és edzői karrierjét illetően is fényes jövő előtt áll.

Jack Wilshere a 2010-es években olyan volt nagyjából az angol futballnak, mint most Declan Rice. Kiváló középpályás, remek technikai képességekkel és kiemelkedő potenciállal. Egy különbséggel, borzasztóan sérülékeny volt és ez meg is pecsételt a karrierjét. Pedig már 16 évesen és 256 naposan bemutatkozott az Arsenal felnőtt csapatában, amivel máig a klub történetének legfiatalabb játékosa, aki pályára lépett a Premier League-ben. Nagyon fiatalon vállt alapemberré és az angol futball egyik nagy reménységeként volt számon tartva. Viszont a húszas évei elejére kiütközött, hogy alig tud egészséges maradni. 2022-ben, csupán 30 évesen be is jelentette a visszavonulását, majd négy nappal később az Arsenal U18-as csapatának vezetőedzője lett, a pozíciót pedig egészen eddig a hétig be is töltötte. Wilshere legnagyobb sikere a korosztályos együttessel a 2022/23-as szezonban az ifjúsági FA-kupa döntője volt, amelyet elveszítettek.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Jack Wilshere is on the verge of becoming a first team coach at Norwich, reports @FabrizioRomano. 🟡🟢

Wilshere is just 32-years-old and has been working for Arsenal u18s team. 🧠 pic.twitter.com/H2z2qlvVHH

— EuroFoot (@eurofootcom) October 17, 2024