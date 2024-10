3 kényszerű hiányzó az angol keretben

A Görögország és Finnország elleni Nemzetek Ligája-párharcokra készülő angol válogatott előzetesen megadott keretéből 3 játékos is sérülés miatt fog hiányozni.

Angol híradások szerint Kobbie Mainoo, Ezri Konsa és Morgan Gibbs-White is kénytelen volt lemondani a válogatott szereplést. Mindannyian a válogatott összetartás előtti utolsó bajnokin szenvedtek kisebb nagyobb sérülést. Konsa a United elleni 0-0-ból 15 perc után szállt ki, ahogy Mainoo is idejekorán kért cserét, sérülés miatt. A Háromoroszlánosok között nemrégiben debütáló Gibbs-White a Nottingham Forest ás a Chelsea 1-1-es döntetlenje során sérült meg, és a 76. percben kért cserét.

Érdekesség, hogy Lee Carsley és az angol válogatott stábja nem tervez senkit sem behívni a három sérült helyett. Henry Winter jelentése alapján 22 fős kerettel tudja le a görögök és a finnek elleni NL-csörtéket Anglia. Függetlenül attól, hogy az eredeti kerethirdetéskor olyan ismert nevek is kimaradtak, mint Jarrod Bowen, James Maddison.

Kobbie Mainoo, Ezri Konsa and Morgan Gibbs-White all out of #ENG squad to play Greece/Finland. Other 22 have reported to SGP. @FA says no further additions planned at this time.

— Henry Winter (@henrywinter) October 7, 2024