25 kiváló, ma hajnaltól ingyen igazolható játékos!

A leghíresebb ilyen lejáró szerződés egyértelműen Kylian Mbappe kifutó párizsi kontaktusa, továbbra is hihetetlen, hogy a Real Madrid ilyen kaliberű futballistát igazol, mindenféle, a PSG csapatát illető ellenszolgáltatás nélkül.

Természetesen akad a francia világsztáron túl is bőséggel neves, hétfőtől szabadon megszerezhető labdarúgó. Találunk köztük négyszeres Bajnokok Ligája-győztest, a jelenleg – éppen Mbappéval karöltve – a francia Eb-diadalért harcoló középpályást, de persze a BVB, valamint a holland válogatott történetének második legtöbb gólját szerző játékosai is ellenérték nélkül igazolhatóak. Van egykor 72 millió fontot érő játékos is a listán, ahogy francia válogatottak, ex-Livperool ászok, és a tavalyi BL-döntőben szereplő labdarúgók is.

Íme, a névsor! Jó csemegézést mindekinek!

Adrien Rabiot

Mario Hermoso

Guido Rodríguez

Raphaël Varane

Wilfred Ndidi

Ché Adams

Álex Berenguer

Kelechi Iheanacho

Ryan Sessegnon

Yusuf Yazıcı

André Gomes

Anthony Martial

Memphis Depay

Thiago

Juan Miranda

Bertrand Traoré

Nicolas Pépé

Michy Batshuayi

Ben Johnson

Vladimír Coufal

Wissam Ben Yedder

Joel Matip

Dmytro Kryskiv

Mats Hummels

Marco Reus

(Fotó: Robin Jones/Getty Images)