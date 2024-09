2025-ben visszatér Magyarországra a motorversenyzés csúcsa!

A magyarországi Balaton Park bekerült a 2025-ös MotoGP versenynaptárba.

A helyszín a Balaton közelében, Nyugat-Magyarországon található, és a versenypályát, valamint a létesítményt is fejleszteni fogják, hogy jövőre a világ motorsportjának királykategóriáját fogadhassák.

A MotoGP először 1990-ben versenyzett Magyarországon, majd 1992-ben másodjára rendezték meg a Magyar Nagydíjat.

Az ország emellett büszke lehet Talmácsi Gábor sikereire, aki 2007-ben megszerezte a 125 köbcentis világbajnoki címet, ezzel az első magyar GP világbajnokká vált.

