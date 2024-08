18 év után távozik a Barcelonától a klubhűség mintapéldája

Az FC Barcelonával Bajnokok Ligája-győztes, spanyol bajnok és kupagyőztes Sergi Roberto távozik a katalán futballcsapattól.

Egyik legemlékezetesebb gólja a PSG elleni hatodik Barca találat volt a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, amellyel 2017-ben 4-0-s hátrányát ledolgozva fordított a katalán együttes és BL-történelmet írt.

This moment will never be forgotten pic.twitter.com/kEHE8A3rH6

A 32 esztendős játékos közösségi oldalán tudatta, hogy 18 év után elhagyja nevelő egyesületét, ahol 2010 óta szerepelt az első csapatban, és amelynek csapatkapitánya is lett. A védőként és támadó középpályásként játszó Sergi Roberto a Barcával kétszeres BL-győztes, hétszer volt spanyol bajnok, hatszor nyert Király Kupát. A spanyol válogatottban 2016 és 2021 között 11 alkalommal jutott szóhoz.

🔵🔴👋🏻 Barcelona confirm that Sergi Roberto leaves the club as free agent.

He’s considering options including Ajax and also Fiorentina, as revealed.

It had to be today, now official. ⤵️🇪🇸 pic.twitter.com/BdwoNy7OwX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2024