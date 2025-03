17 éves orosz fiatal nyerte a nők versenyét Indian Wellsben

Serena Williams 1999-es sikere óta a legfiatalabb teniszező, akinek sikerült a tornagyőzelem.

Mirra Andrejeva nyerte az Indian Wells-i keménypályás tenisztorna női versenyét. A 17 éves orosz játékos a vasárnapi fináléban a világelső fehérorosz Arina Szabalenkát győzte le három játszmában, így sorozatban a második 1000-es tornán diadalmaskodott, legutóbb Dubajban is ő nyert. A tinédzser játékos így már zsinórban 12 győztes meccsnél jár ilyen nagy tornákon, ezeknek a 2009-es bevezetése óta ez még senkinek sem sikerült ilyen fiatalon.

the moment Mirra Andreeva became Indian Wells CHAMPION at 17-years-old! 💚 #TennisParadise pic.twitter.com/E9SlUVmpgA

Andrejeva az elmúlt negyven évben a legfiatalabb játékos, aki egy tornán a világelsőt és a másodikat is legyőzte – az elődöntőben a lengyel Iga Swiateket búcsúztatta -, Indian Wellsben pedig csak Marinta Hingis (1998) és Serena Williams (1999) nyert fiatalabban.

Mirra Andreeva becomes the youngest woman to win Indian Wells since Serena Williams in 1999.

Serena – 17 years, 283 days.

Mirra – 17 years, 309 days.

History. ❤️ pic.twitter.com/DSz2yBIU1O

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 16, 2025