Öt város, tizenöt stadion, több, mint 750 ezer férőhely – íme a szaúdiak vb-terve

Szaúd-Arábia öt városának 15 arénájában tervezi lebonyolítani a 2034-es labdarúgó-világbajnokságot - írta a Bloomberg hírügynökség.

Értesülése szerint a főváros, Rijád mellett Dzsidda, Al-Hobar, Abha és a még épülő metropolisz, Neom ad majd otthont a mérkőzéseknek. A kontinenstornát 48 válogatott részvételével rendezi meg a sivatagi királyság.

A tizenöt stadion java része – várhatóan 11 – vadonatúj lesz, a már meglevőket pedig korszerűsítik, és úgy bővítik, hogy legalább negyvenezer néző befogadására alkalmas legyen mindegyik. Ezzel megfelelve a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) követelményeinek.

