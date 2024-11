12 milliós sikkasztás miatt pereli édesapját a sztársportoló

Baker Mayfield, a Tampa Bay Buccaneers NFL-csapatának irányítója pert indított édesapja cége ellen. Állítása szerint legalább 12 millió dollárt vontak el jogosulatlanul a számláiról.

A kereset szerint Baker Mayfield, a felesége, Emily, valamint közös cégük, a Team BRM LLC azt állítják, hogy a Camwood Capital Management Group és annak leányvállalatai több mint 12 millió dollárt vontak el a sztársportoló számláiról. Mindezt az ő engedélye, megfelelő dokumentáció avagy elszámolás nélkül. Az ügy bonyolult családi és pénzügyi szálakat vonultat fel, mivel a per középpontjában álló vállalatban Mayfield apja, James, és testvére Matt is érintettek.

„Az alperesek a pénzt saját céljaikra használták fel, például felvásárlások finanszírozására vagy általános működési költségek (mint például bérfizetés) fedezésére”

Az állítólagos szabálytalanságok 2018 és 2021 között történtek, amikor Mayfield még a Cleveland Browns játékosa volt. Ez idő alatt Mayfield egy teljesen garantált, négyéves, 32,68 millió dolláros szerződést kötött. A kontraktus nem mellesleg tartalmazott egy 21,9 millió dolláros aláírási bónuszt is. A NFL-ász ügyvédei szerint a pénzeket jogosulatlanul csatornázták át, ráadásul anélkül, hogy megfelelő átláthatóságot biztosítottak volna.

Tampa Bay Buccaneers QB Baker Mayfield filed a $12 million lawsuit against his father’s company, claiming millions of his earnings were improperly transferred to the company to cover general operating expenses. More: https://t.co/eK09THKv2L pic.twitter.com/ZXqQxJYWyu

— NewsNation (@NewsNation) November 26, 2024