100 gramm miatt kizárták a döntőből, elájult

Az indiai szabadfogású birkózó mindössze száz grammal maradt el a mérlegelésen a megengedett 50 kg-os határtól.

Phogat évek óta tartó szerencsétlenség-sorozatát törte meg kedden, miután mindhárom kvalifikációs mérkőzését megnyerte, és biztosította helyét a szerdai döntőben.

A korábbi magyar szakági kapitány, Wöller Ákos tanítványa kegyetlen utat tett meg Párizsig: a 2016-os riói játékokon elszakadt a keresztszalagja és fel kellett adnia a versenyt, majd Tokióban egy agyrázkódás és a COVID utáni szövődmények miatt nem volt 100%-os állapotban.

Ezután úgy döntött, hogy 57 kilóról lefogyaszt 50 kg-ra, így ebben a mezőnyben indulhatott a női szabadfogású mezőnyben.

A párizsi játékokra nem kiemeltként érkezett, de ennek ellenére döntőbe jutott, többek között a címvédő japán Szuszaki Juit is legyőzte.

A birkózó szabályok szerint viszont a selejtezők és a helyosztók napján is mérlegelésen kell részt vennie a versenyzőknek.

Szerda reggel, néhány órával az Egyesült Államok-színeiben versenyző – hatodik kiemelt – Sarah Hildebrandt elleni mérkőzést megelőzően Phogatnál 100 grammal többet mutatott a műszer a megengedettnél, így kizárták a fináléról.

A keddi mázsáláson még minden rendben volt, viszont a három meccs miatt többször is ennie kellett az indiainak, aminek köszönhetően 52.7 kg-ra nőtt a súlya.

Az elődöntője után mindent megtett, hogy beférjen a limit alá. Többen látták melegítőben ugrálókötelezni Phogatot és az éjszakát is azzal töltötte, hogy minél többet fogyjon, de ez sem volt elég.

Vinesh Phogat didn’t sleep whole night after reaching final & was working hard to shed extra 2 kg, but missed mark by 100 gram, is now hospitalized.

How do we even recover from this? This is probably the most cruel, shattering, heartbreaking incident in Indian Sports History 💔 pic.twitter.com/clsvak1mQR

— sohom (@AwaaraHoon) August 7, 2024