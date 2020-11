Nyolc hónap kihagyás után játszott újra tétmérkőzést Zalánki Gergő, az FTC-Telekom Waterpolo Európa-bajnok vízilabdázója.

A 25 éves balkezes játékos hétfőn az M4 Sport Sporthíradójában beszélt arról, hogy a Szentes elleni bajnoki előtt kicsit izgult, és furcsa is volt számára a légkör, hiszen amikor legutóbb játszott, még a pandémia előtti "normális" körülmények voltak.



"Mintha évek óta nem játszottam volna meccset, de utána nagyon boldog voltam, és nagy lökést is adott a további felkészüléshez, hiszen még jó pár hónap, amíg újra a régi formámban lehetek" - mondta Zalánki, aki a pénteki összecsapáson még csak keveset játszhatott, de így is két gólt szerzett.

A válogatottal kapcsolatban megjegyezte, nagyon fájt a csapatnak, hogy elhalasztották a tokiói olimpiát, amelyen a győzelemre hajtottak volna. Ugyanakkor - mint hangsúlyozta - céljukat megtartva folytatják a munkát, amiből neki lesz bőven, mivel rengeteg minden kiesett a térdműtétje miatt.

Kép: fradi.hu