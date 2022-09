A magyar férfi vízilabda-válogatott 23-4-re legyőzte az izraeli csapatot a Splitben zajló 35. Európa-bajnokságon, pénteki sikerével pedig bebiztosította csoportelsőségét és az ezzel járó negyeddöntős szereplést.

A júliusban kinevezett Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese egy pillanatra sem hagyott kétséget afelől, hogy címvédőként és tokiói olimpiai bronzérmesként teljesen más színvonalat képvisel, mint ellenfele. Varga Zsolt szövetségi kapitány ezúttal rangidős játékosai közül Angyal Dánielnek és a csapatkapitány Jansik Szilárdnak adott pihenőt, tekintve, hogy Izrael legyőzése nélkülük sem jelenthetett gondot. Ez egyúttal azt is jelentette, hogy Ágh György bemutatkozhatott a kontinenstornán.



Az első két magyar támadás még eredménytelennek bizonyult egy rossz bejátszás és Zalánki pontatlan lövése nyomán, de harmadjára emberelőnyből Manhercz már bevette az izraeli kaput. Az első akciógólra sem kellett sokat várni, miután a Jansik hiányában a csapatkapitányi szerepet betöltő Zalánki talált be távolról.



Miközben Fekete és Vigvári is feliratkozott a góllövők közé Vadovics és Molnár remek passzát kihasználva, hátul a magyar szakvezető kívánalmainak megfelelően szinte hibátlanul védekeztek a játékosok, amit jól mutat, hogy a rivális legtöbbször lövésig sem jutott, de Lévai kapuját egyszer sem tudták eltalálni az első negyedben.



A második felvonás gólgyártását Német kezdte, majd Burián és Manhercz folytatta. Ebben a periódusban már a magyar kapusnak is akadt dolga, de két, egyaránt kapufás gól esetében ő is tehetetlennek bizonyult. Támadásban nagyszerű megoldásokkal, pontos és nagy erejű lövésekkel szórakoztatta a közönséget a magyar csapat, amely annak ellenére 11 gólig jutott a nagyszünetig, hogy az izraeli hálóőr bravúros védéseket is bemutatott.



A fordulást követően még úgy sem változott az egyoldalú küzdelem, hogy a magyarok játéka valamelyest pontatlanabbá vált, több lövés a kapufán vagy a keresztlécen csattant. Ahogy azonban fáradni látszott az ellenfél, úgy az ellenállása is visszaesett, így viszont egyre másra születtek a könnyű gólok. Bár egy ízben az izraeliek is betaláltak, a magyar védekezés hatékonyságát jól jellemezte, hogy emberhátrányban egyetlen gólt sem engedett.



Az utolsó nyolc percet Manhercz ötödik és hatodik találata vezette fel, majd a 20. magyar gólt Zalánki zúdította a hálóba. Ezt követően három sikertelen lövés után Ágh is megszerezte első gólját az Eb-n, méghozzá ötméteresből. A végére teljesen elkészültek az erejükkel az izraeliek, akik el is kedvetlenedtek, egyetlen vigaszuk az lehetett, hogy ötödik fórjukat sikerült kihasználni, amivel elkerülték a húszgólos különbséget.



A férfi tornán szereplő 16 csapatot négy kvartettbe osztották, melyekből a csoportelsők rögtön a negyeddöntőbe jutnak, míg a második és harmadik helyezettek keresztbe játszanak egymással a nyolc közé kerülésért. A magyarok kedden a nyolc között az A csoport második és a C csoport harmadik helyezettjének vasárnapi győztesével találkoznak.

Vízilabda Európa-bajnokság, férfiak, 3. (utolsó) forduló: Magyarország-Izrael 23-4 (4-0, 7-2, 6-1, 6-1)

magyar gólszerzők: Manhercz 6, Vigvári 4, Burián 3, Fekete, Zalánki, Nagy 2-2, Német, Vadovics, Konarik, Ágh 1-1

Később:

A csoport:

Georgia-Szlovákia 10.30

Olaszország-Montenegró 19.00

B csoport:

Málta-Franciaország 15.30

Görögország-Horvátország 20.30

C csoport:

Németország-Spanyolország 14.00

Románia-Hollandia 17.00

D csoport:

Szerbia-Szlovénia 12.00





Borítókép: MTI/Illyés Tibor