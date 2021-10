Märcz Tamás, a férfi, és Bíró Attila, a női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya is meghosszabbította szerződését.

A magyar szövetség (MVLSZ) csütörtöki közleménye szerint a tokiói olimpián csapataikkal bronzérmes szakemberekkel 2024. október 22-ig szóló megállapodást kötöttek.



Vári Attila, az MVLSZ elnöke a közmédiának elmondta, az elnökség egyhangúlag fogadta el a kapitányok olimpiai beszámolóját és úgy döntött, nem ír ki pályázatokat a posztra.



Hozzátette, azért 2024. október 22-ig szól a megbízatásuk, mert a jelenlegi elnökségnek is addig szól a mandátuma. Vári Attila hozzátette, könnyű volt a helyzet, hiszen az elmúlt időszakban több világeseményen is kiváló eredményeket értek el a csapatok.



Märcz Tamás 2016 decemberében ült le a férfi együttes kispadjára, vezetésével a gárda a 2017-es budapesti világbajnokságon ezüstérmet szerzett, egy évvel később a világligában lett második, a világkupát pedig 1999 után először hódította el. 2019-ben Európa Kupát nyert a csapattal, tavaly pedig a Duna Arénában, 21 év után, az Európa-bajnokságon diadalmaskodott.



Märcz Tamás hangsúlyozta, továbbra is látja a potenciált a csapatban, hogy a következő három évben is éremesélyes legyen a nagy tornákon. Megjegyezte, a csapat gerince adott, de a bő kerettel már korábban együtt készülő játékosokra, illetve az utánpótlás-válogatottakban bizonyítókra is lehet építeni a jövőben.

A szakember hozzátette, mivel elképesztően sűrű a jövő évi versenynaptár - a világbajnokság és az Európa-bajnokság mellett világligát és világkupát is rendeznek -, ezért sokan lehetőséget kapnak majd.

Bíró Attila 2015 nyarán lett a női válogatott szövetségi kapitánya, a következő évben Belgrádban rögtön Európa-bajnoki címig vezette az együttest, amellyel a riói olimpián negyedik lett, akárcsak 2018-ban a barcelonai kontinensviadalon, illetve 2019-ben a kvangdzsui világbajnokságon. A tokiói olimpián története során először szerzett érmet a női válogatott.



Bíró Attila kiemelte, az elmúlt évek eredményei bizonyították, hogy a stábjával jó úton járnak, és bízik benne, hogy a következő években is sikerül érmeket szállítaniuk.

Hozzátette, a tokiói olimpia második legfiatalabbja volt a válogatott, ennek tükrében optimisták lehetnek a jövőre tekintve, a csapat 80-90 százaléka kész, de figyelni fogja az utánpótláskorú tehetségeket is.

Borítókép: waterpolo.hu