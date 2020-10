Bujka Barbara Európa-bajnok vízilabdázó bejelentette, hogy befejezte profi pályafutását, és visszaköltözött Németországba.

"Sajnos a koronavírus-járvány miatt vissza kellett költöznöm, de szívesen jöttem. Amikor Olaszországban a szezon közepén lezárták a bajnokságot, a klubok úgy döntöttek, hogy a légiósok menjenek haza" - nyilatkozta az M4 Sport csütörtöki, Sporthíradó című műsorában a 34 éves center.



A játékos édesapja, Bujka Gábor 1989-től Németországban vízilabdázott, ezért gyerekkorában ő is ott kezdte a sportágat, majd 2004 után megfordult a Dunaújváros, a Szentes, a Szeged és a Ferencváros csapatánál, illetve Olaszországban, Hollandiában és Görögországban is. Legutóbb, tavaly nyár óta a Rapallo PN együttesét erősítette.



Bujka elmesélte, hogy a visszatérése után Németországban edzőként kezdett dolgozni a Düsseldorfer SC-nél, és a toborzásból is kiveszi a részét: olyan játékosokat keres, akik a munka, vagy a tanulás mellett szívesen vízilabdáznának. Ezen kívül egy úszóklubban a társadalmi felelősségvállalásért és a nemzetközi kapcsolattartásért felelős, de a játékkal sem hagyott fel, a Bayer Uerdingent erősíti.



"Remélem, itt is eredményesek leszünk a csapatommal, persze, nem olyan profi szinten, mint Magyarországon. Úgy gondolom, szép karrierem volt, de azt Olaszországban a járvány miatt lezártam. Amit most csinálok, az már csak egy személyes ráadás. Azért játszom, mert szeretem a sportot, és szívesen csinálom" - nyilatkozta.