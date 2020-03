A kétszeres Európa-bajnok úszó Verrasztó Evelyn, és párja az újdonsült Európa-bajnok vízilabdázó Jansik Szilárd az otthoni karantén alatt sem unatkozik. Amíg nem ugorhatnak újra vízbe, addig egymás segítségével tartják formában magukat.

A sztárpár bebizonyította, hogy az edzéshez szinte semmire nincs szükség. Főleg ha kéznél van a másik. Verrasztó Evelyn legújabb videójában megmutatta, miként edzenek együtt szerelmével.

A posztjához csak annyit írt: Próbáljuk egymást húzni! Együtt jobbak és erősebbek vagyunk.

592 Likes, 7 Comments - Evelyn Verraszto (@evelynverraszto) on Instagram: "Couple gym fun at last weekend! We like to push each other forward to be better and stronger..."