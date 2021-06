A főszereplők szerint a torna történetének legerősebb mezőnye csap össze péntektől vasárnapig a Margitszigeten, az ötödik alkalommal sorra kerülő férfi vízilabda BENU Kupán.

A tokiói olimpiára készülő magyar válogatott ellenfele az orosz, a spanyol és a horvát csapat lesz a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában.

"Próbáltunk erős ellenfeleket meghívni, hogy ezzel is megadjuk a torna rangját. - mondta az esemény szerdai sajtótájékoztatóján Märcz Tamás szövetségi kapitány. - Az oroszok egy hajszállal maradtak csak le az ötkarikás játékokról, a másik két rivális pedig a másik csoportban szerepel majd Tokióban. A horvátoknál még mindig több olimpiai és világbajnok szerepel, a spanyolok pedig döntőt játszottak a legutóbbi Európa-bajnokságon és vb-n."

Ahogy a szakember fogalmazott, szűk egy hónappal az olimpiai rajt előtt nem is kérdés, hogy miért fontos számukra ez a viadal.

"Jó alkalom lesz arra, hogy még inkább formálni tudjuk a csapat játékát. A múlt heti, horvátországi mérkőzések is jól szolgálták a felkészülésünket, de ezek a meccsek még élesebbek lesznek, magas színvonalú mérkőzéseket várok." - jelentette ki a kapitány. Hozzátette: bár kedden bejelentette a szűkített keretet, a kimaradók továbbra is rendelkezésre állnak, így a hétvégén nem csak az a 13 játékos fog vízbe ugrani, aki utazik a japán fővárosba.

"Várjuk a vízilabda szerelmeseit" - mondta.

A válogatott oszlopos tagja, Manhercz Krisztián is azt emelte ki, hogy a BENU Kupa lesz hosszú idő után az első verseny, amelyen ismét nézők előtt játszhatnak, szerinte a torna jó erőpróba lesz számukra. Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke úgy fogalmazott: "egy évvel később ülünk itt, de ugyanarra az olimpiára készülünk".

"Köszönjük a BENU Magyarországnak, hogy ebben a nehéz helyzetben is mellettünk állt, és továbbra is segíti a munkánkat. Várjuk a közönséget is, örülünk, hogy az olimpiai célegyenesben újra együtt lehetünk velük" - fogalmazott.

Zlinszky János, a BENU Magyarország Zrt. vezérigazgatója azt emelte ki, hogy bár az ötkarikás játékokat egy évvel elhalasztották a pandémia miatt, a szövetség és a válogatott példaértékű munkát végzett annak érdekében, hogy a csapat tartsa jó formáját. A magyar válogatott pénteken az oroszokkal, szombaton a horvátokkal, a vasárnapi zárónapon pedig a spanyolokkal csap össze. A mérkőzéseket élőben lehet majd követni az M4 Sporton, az M4 Sport+-on, illetve az m4sport.hu-n. Aki a helyszínen szeretne szurkolni és rendelkezik védettségi igazolvánnyal, az az Eventim felületén juthat belépőhöz.

A BENU Kupa férfi felkészülési torna programja (Margitsziget):

péntek:

Horvátország-Spanyolország 18.30

Magyarország-Oroszország 20.30

szombat:

Spanyolország-Oroszország 18.30

Magyarország-Horvátország 20.30

vasárnap:

Horvátország-Oroszország 11.00

Magyarország-Spanyolország 13.00

