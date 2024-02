"Tudom, hogy alapvetően a soron következő három meccs határozza majd meg, milyen lesz ez a torna, de számunkra azért már elkezdődött a világbajnokság, sok minden történt velünk, jó néhány dolog a helyére került" - mondta az MTI-nek hétfőn Varga Zsolt a nemzeti csapat szálláshelyén tartott sajtóeseményen.



A szakember elárulta, vasárnap az Európa-bajnok spanyolokkal kétkapuzott az együttes azért, hogy a lehető "legoptimálisabb állapotba" kerüljön a keddi negyeddöntő előtt. Hozzátette, ezen kívül videoelemzés szerepelt a programban.

"A franciák rengeteget fejlődtek az elmúlt években, nagyon jó szakmai háttérrel rendelkeznek, válogatottjuk gerince pedig a Marseille-re épül, amely a Bajnokok Ligájában edződik már évek óta, ez pedig a nemzeti csapatuk játékában is megmutatkozik" - mondta a szakember az ellenfélről, amellyel januárban a Komjádi

Uszodában játszotta utolsó vb-felkészülési meccsét és 14-10-re nyert.

A játékosként olimpiai bajnok szakvezető úgy vélte, a franciák "komoly csapatok ellen is képesek a bravúrra".

"A legfontosabb, hogy a gyengébb pontjaikat támadjuk, és megtaláljuk azokat az elemeket, amelyekkel megnyerhető az összecsapás. Maximálisan komolyan kell vennünk őket, Budapesten is két és fél negyeden keresztül szoros volt az összecsapás. Megvannak a remek fizikai adottságokkal rendelkező játékosai, a jó lövőik" - fogalmazott Varga Zsolt, aki leszögezte, taktikailag felkészültek a találkozóra és bízik benne, hogy ez a vízben is látszani fog.

Varga Zsolt arról is beszélt, milyen hatással lehet a világbajnokságra, hogy az olimpiai kvóták már gazdára találtak:

"El tudom képzelni, hogy ezeknél a csapatoknál a felszabadultság egyfajta lendületet adhat, de az is benne van, hogy két világversenyen nehéz végig tűzben tartani a játékosokat, és elégnek az energiák" - mondta a kapitány, akinek jó barátja a franciák másodedzője, a horvát Vjakoslav Kobescak, de abban maradt vele, hogy csak a meccs után kerítenek sort egy közös kávézásra.

A kapus Vogel Soma úgy vélte, várhatóan sok dolga lesz a franciák ellen, mert a rivális "mindenhonnan" próbálkozik majd:

"Általában a franciák az esélytelenebbek ezeken a meccseken, így olyan dolgokat is megpróbálnak, melyekért mi hasonló helyzetben komoly szidást kapnánk. A megszokott dolgok mellett most arra is készülünk, hogy gyakorlatilag minden helyzetből tüzelhetnek, kiemelten kell kezelnünk a legjobb lövőiket."

A Ferencváros klasszis hálóőre hozzátette, kellő fegyelemmel és tisztelettel kell hozzáállniuk a franciákhoz, de magabiztosan várják az összecsapást.

"Eddig megvolt a kötelező, három meccs múlva, remélhetőleg pozitívan tudok majd nyilatkozni. Most kezdődik a vb, most kell a legjobbnak lenni" - válaszolta a saját teljesítményére irányuló kérdésre Vogel, aki szerint fejben és fizikálisan elérte azt az állapotot az együttes, ami a vb ezen szakaszához szükséges.

A Magyarország-Franciaország vb-negyeddöntőt kedden 18.30-kor kezdődik, a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

Fotó: Sanjin Strukic/Pixsell/MB Media/Getty Images