A magyar férfi vízilabda-válogatott tagjai szerint Vámos Márton (Ferencváros) volt az elmúlt év legjobb játékosa.

A vlv.hu szakportál tizenkettedik éve intézett körkérdést minden olyan játékoshoz, aki az előző esztendőben akár egy percre is vízbe ugrott a nemzeti csapatban.



A harmadik alkalommal győztes Vámos egyetlen szavazattal előzte meg Angyal Dánielt és kettővel Vogel Somát, valamint a tavalyi elsőt, Varga Dénest. A voksolásban résztvevő 19 vízilabdázótól szavazatot kapott még Hárai Balázs és Konarik Ákos, utóbbi még soha nem szerepelt a felnőtt válogatottban.



Az év mérkőzése elsöprő fölénnyel a spanyolok elleni győztes Európa-bajnoki döntő lett, míg a legszebb találatnak járó elismerést is magabiztosan vitte el Varga Dénes a Montenegró elleni Eb-elődöntőben bemutatott csavargóljával.



A magyar válogatott játékosai a spanyol Alberto Munarrizt látták a világ legjobbjának, a Magyarországon légióskodók között a szerb Filip Filipovic (Szolnoki Dózsa) diadalmaskodott.



Az év csalódása a válogatottak szerint az olimpia elhalasztása, de ennél a kérdésnél többen is megemlékeztek Benedek Tibor fájdalmas elvesztéséről.

Borítókép: Clive Rose/Getty Images