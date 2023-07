A klub csütörtöki közlése szerint mindkét vízilabdázó 2025-ig szóló szerződést írt alá.



A 25 esztendős balkezes Burián a Vasas utánpótlásában nevelkedett, majd négy éven át a felnőttek között is bizonyíthatott, és 2017-ben a került az OSC-hez, ahonnan most visszatért a piros-kékekhez. Komoly BL-rutint szerzett, emellett pedig hazai, valamint nemzetközi porondon is rendszeresen játszott döntőket.

Közben a felnőtt válogatottba is bekerült, tagja volt a tavaly Splitben Eb-ezüstöt nyerő magyar csapatnak.

A 31 éves Lévai, aki 2018-tól szintén az OSC-t erősítette, először szerepel majd a Vasasban. Jelenleg ő a magyar mezőny egyik legjobb és legrutinosabb kapusa, évek óta számolnak vele a válogatottnál is, és szintén tagja volt a spliti Eb-ezüstérmes gárdának. Célja - amint azt a klub honlapja jelzi - a párizsi olimpián való sikeres szereplés, és úgy véli, ehhez a Vasas nyújthatja számára a legjobb perspektívát.

Fotó: Vasas SC Facebook