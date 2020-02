Több mint hatéves hazai veretlenségétől fosztotta meg a Pro Reccót péntek este az A-Híd OSC Újbuda, amely a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek kilencedik fordulójában, Veronában győzte le az olasz sztárcsapatot.

A sorozat nyolcszoros bajnokának egy másik rendkívül hosszú szériáját ebben az idényben egy másik magyar együttes már megtörte: a BL-címvédő FTC-Telekom Waterpolo az ötödik körben elért 13-13-as döntetlennel a vendégcsapatok szempontjából egy 33-as pont nélküli sorozatnak vetett véget.



Az OSC most még ennél is "messzebb merészkedett" és olyasmit hajtott végre, amire nagyon régen volt példa az első számú pólós kupasorozatban: ez a bravúr legutóbb a 2013/14-es idényben az akkor még az olimpiai bajnok Varga testvérekkel, Dániellel és Dénessel felálló horvát Primorje Rijekának sikerült.



"Az első negyed volt szerintem nagyon kritikus, de ott fantasztikusan védekeztünk, túléltük azokat a bírói ítéleteket, amelyek nem mondom, hogy olyan vészesek voltak, de például nem kaptunk meg egy ötméterest, náluk labda nélkül mentek a kiállítások, mi labdával nem kaptunk. Ennek ellenére 1:1-gyel lehúztuk az első negyedet. Utána szép stabilan hoztuk a meccset, s elsősorban a védekezésünkre szeretnék kitérni, mert azért egy Reccótól idegenben kapni kilenc gólt, az nem rossz - főleg tizenkét lőtt gól mellett" - idézte a vlv.hu szakportál Vad Lajos vezetőedzőt.



A szakember leszögezte, büszkék lehetnek erre az eredményre - különösképpen úgy, hogy az előző körben a címvédő és mindaddig veretlen Ferencvárost is legyőzte az újbudai gárda -, ugyanakkor ezek még "csak csoportmérkőzések, szépen, fokozatosan kell haladni előre".



