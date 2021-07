A tokiói olimpiára készülő magyar férfi vízilabda-válogatott 13-11-es vereséget szenvedett a horvát csapattól, amely így megnyerte a margitszigeti BENU Kupát a szombati második forduló után.



BENU Kupa, férfi felkészülési torna (Margitsziget):

Horvátország-Magyarország 13-11 (2-2, 4-3, 3-3, 4-3)



a magyar csapat gólszerzői: Zalánki, Manhercz 3-3, Vámos 2, Erdélyi, Pásztor, Konarik 1-1

Märcz Tamás szövetségi kapitány ezúttal több kulcsjátékosnak is pihenőt adott, így a keret két olimpiai bajnoka, a kapitány Varga Dénes, valamint Hosnyánszky Norbert sem ugrott medencébe.

Az Európa-bajnoki címvédő házigazda az ő hiányukban is jól kezdett, a legutóbbi vb-n éppen a magyarok legyőzésével bronzérmes horvátok azonban átvették az irányítást és a harmadik negyed elején már három góllal is vezettek. A magyar csapat ugyan egy gólra feljött a záró nyolc perc előtt, de a riválisnak mindig volt válasza, így nem engedte ki a kezéből a győzelmet.

Korábban:

Spanyolország-Oroszország 15-11 (1-2, 2-5, 5-3, 7-1)

pénteken játszották:

Magyarország-Oroszország 19-14

Horvátország-Spanyolország 15-11

Az állás: 1. Horvátország 6 pont, 2. Magyarország 3 (30-27), 3. Spanyolország 3 (26-26), 4. Oroszország 0

A torna további programja:

vasárnap:

Horvátország-Oroszország 11.00

Magyarország-Spanyolország 13.00

