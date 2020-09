Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, Benedek Tibort szűk családi körben helyezték örök nyugalomra. A család akkor közleményben tudatta ezt a szurkolókkal, amiben kitértek arra is, hogy nekik is lehetőségük lesz méltóképpen megemlékezni a legendára. A búcsúra a férfi vízilabda Magyar Kupa döntője előtt volt lehetősége a nézőknek.



Az egykori játékos emléke előtt tisztelegve újra medencébe ugrott a Millennium Masters néven ismert gálacsapat, valamint egy Benedek Tiborról szóló kisfilm is levetítésre került.



Az összeállításban a pólós legszebb pillanatai szerepeltek. A képsorok segítségével a nézők újra láthatták Benedek Tibor olimpiai szerepléseit, de a válogatásba bekerült néhány jelenet a legenda szövetségi kapitányi és edző pályafutásából is.









A megható jeleneteket a közönség állva nézte végig. Ezt követően tapsviharral és az elengedhetetlen Benedek Tibi, Benedek Tibi rigmussal emlékeztek a 48 éves korában elhunyt bajnokra.







Borítókép: vlv.hu