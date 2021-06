A címvédő Ferencváros simán, 14-6-ra nyert a francia CN Marseille ellen a férfi vízilabda Bajnokok Ligája belgrádi nyolcas döntőjének csütörtöki negyeddöntőjében.

Férfi Bajnokok Ligája, nyolcas döntő, Belgrád:

negyeddöntő:

FTC-Telekom Waterpolo - CN Marseille (francia) 14-6 (3-0, 4-1, 3-3, 4-2)



Védekezésben és támadásban is összeszedett játékot mutatott be Varga Zsolt együttese, amely sorra védekezte ki a labda nélküli kiállításokból a franciák számára könnyedén megítélt emberelőnyöket. Támadásban a zöld-fehérek tökéletesen használták ki a fórokat, így a találkozó gyakorlatilag két negyed után eldőlt (7-1). A zöld-fehérek a harmadik negyed végén engedtek kicsit a szorításból, ekkor a délszláv klasszisokkal is felálló franciák hat gólra jöttek fel (10-4). A zárófelvonás a papírformának megfelelően "csordogált le", a Ferencváros sima győzelmet aratott.

A magyar csapat - amely az ob I-ben ebben a szezonban csak harmadik lett - a négy között az olasz Brescia csapatával találkozikmajd. A pénteki elődöntő 20.30 órakor kezdődik.

