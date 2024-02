Horvátország története során harmadszor lett világbajnok vízilabdában. Horvátország a döntőben öt mérkőzés után 15:13-ra legyőzte Olaszországot, és ezzel megszerezte a nagy aranyat.

A horvát csapat legeredményesebb tagja Konstantin Harkov volt négy góllal, Jerko Marinić Kragić három, Rino Burić kettőt, Josip Vrlić és Matias Biljaka pedig egyet-egyet tett hozzá, míg Olaszországban Andrea Fondelli öt, Francesco Di Fulvio kettőt, Nicholas Presciutti kettőt, Luca Marziali és Francesco Condemi pedig egy-egy gólt szerzett.

A végig rendkívül kiélezett és szoros fináléban a horvátok öt másodperccel a rendes játékidő vége előtt Rino Buric akciógóljával mentették döntetlenre az összecsapást.

Ez volt sorozatban a harmadik vb-döntő, amely ötméteresekkel ért véget. Az olaszok az első három körben nem hibáztak, azután viszont kétszer is, Marko Zuvela pedig eldöntötte a finálét. A horvátok a négy között a franciákat is ötméteresekkel győzték le. - számol be az MTI.

Horvátország számára ez a harmadik világbajnoki cím, a 2007-es Melbourne és a 2017-es budapesti után.

Borítókép: Sanjin Strukic/PIXSELL